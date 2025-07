Ao menos 42% dos estudantes universitários já tiveram que trancar o curso por enfrentarem dificuldades para pagar as mensalidades. O dado é de uma pesquisa do Serasa, em parceria com a Mindminers, que mostra ainda que 35% dos universitários possuem alguma dívida em aberto com a faculdade.

De acordo com o levantamento, entre os endividados, 34% estão com dívidas que ultrapassam o valor de cinco mensalidades, 32% delas pendentes há mais de dois anos. Além disso, o desemprego é o principal motivo para o endividamento de 22% dos entrevistados, seguido de problemas pessoais ou familiares (13%) e redução de renda (9%).

A pesquisa também mostra que 62,3% dos estudantes revelam ter outras dívidas, além do débito com a instituição de ensino. Entre eles, mais da metade (55%) apontam pendências com cartões de crédito, 36% com contas básicas e 32% com empréstimo pessoal. Outro ponto é que 45% dos estudantes precisaram adiar planos de vida importantes por conta do endividamento.

O impacto emocional também é destacado no levantamento. Segundo o estudo, 48% dos entrevistados dizem sofrer com ansiedade intensa, insônia ou estresse, e apenas 6% não sofreram nenhum impacto emocional em relação à pendência. “O peso das dívidas vai muito além do financeiro, afetando o bem-estar e o desempenho dos alunos, dentro e fora da sala de aula. Muitas vezes também, esses débitos acabam adiando planos”, comenta Thiago Ramos, especialista da Serasa em educação financeira.

Serasa Limpa Nome

A Serasa reuniu mais de 7,8 milhões de ofertas para que 2,8 milhões de estudantes possam negociar suas dívidas com 77 instituições acadêmicas de todo o Brasil, como Estácio, Anhanguera e Pravaler. Os descontos podem chegar até 95%, com diversas opções de parcelamento, consolidador de boletos e entre outras funcionalidades.

Em Minas Gerais, mais de 236 mil estudantes enfrentam dívidas com instituições de ensino superior. Para eles, a Serasa disponibilizou mais de 608 mil ofertas de negociação, abrangendo 66 instituições locais. As ofertas estão disponíveis na plataforma Serasa Limpa Nome.

Fonte: Raíssa Pedrosa – O Tempo