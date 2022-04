Nesta quarta-feira (13), às 16h, na sede da 7ª Cia PMRv, foi realizado o lançamento da operação de feriado prolongado/Semana Santa.

A operação tem por objetivo a preservação de vidas por meio da fiscalização de veículos, condutores e usuários das vias. Serão realizadas blitzes fixas e itinerantes, com utilização do etilômetro passivo, etilômetro convencional, além de outros equipamentos próprios do policiamento rodoviário.

A operação durará até as 23h59m de domingo (17).

Além das fiscalizações preventivas, também serão realizadas fiscalizações repressivas com o objetivo de prender infratores, foragidos da justiça, apreender armas, drogas e recuperar veículos, garantindo assim, mais segurança para os usuários das vias em Minas Gerais.

