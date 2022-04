O Corpo de Bombeiros de Formiga divulgou informações sobre o descarrilamento de um trem composto, seguido de um tombamento de duas locomotivas e 28 vagões transportando cimento e calcário, na comunidade de Paneleiros, zona rural de Formiga, na manhã desta quarta-feira (13).

Já no início da descida, antes do tombamento, o condutor da composição férrea já estava acionando o apito sonoro, provavelmente alertando as pessoas da área que o trem estava se aproximando, indicando algum problema mecânico, chegando à curva com uma velocidade maior que normalmente elas passam por aquele trecho da via férrea.

Após o tombamento da composição férrea, o maquinista da locomotiva ficou preso entre às ferragens efaleceu no local. A vítima Thiago Fernando de Almeida de 31 anos, era natural de Arantina/MG.

Após o acidente, iniciou um incêndio nas composições traseiras, porém, não atingiu a locomotiva em que se encontrava o corpo do condutor preso às ferragens. As chamas auto extinguiram sem a necessidade de um combate direto.

A ocorrência foi conduzida por bombeiros militares da cidade de Formiga e também por militares do 10º Batalhão de Bombeiros Militar de Divinópolis, com empenho de duas viaturas de combate a incêndio, uma viatura de salvamento, além do apoio de uma aeronave do Batalhão de Operações Aéreas e uma USA do Samu.

Segundo informações de funcionários da empresa que administra a linha férrea, a composição havia saído de Arcos com destino à cidade de Barra Mansa, no Rio de Janeiro.

O corpo da vítima foi retirado das ferragens pelos bombeiros já no final da tarde desta quarta, sendo entregue para as providências cabíveis.

Equipes da Polícia Militar e da Polícia Civil estiveram no local para os serviços de praxe.

Fonte: Corpo de Bombeiros