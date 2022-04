Ciceroneados pela deputada Greyce Elias, o prefeito Eugênio Vilela a vice-prefeita Adriana Prado e alguns vereadores (Marcelo Fernandes, Flávio Martins e Osânia Silva), entregaram na tarde de hoje, ao Presidente Jair Bolsonaro, a carta aberta solicitando o apoio dele para a adoção de medidas administrativas que possibilitem a manutenção da cota 762, como mínima no lago de Furnas.

Assim sendo, comemoremos pois a carta que pede o apoio do presidente em favor desta justa reivindicação já está nas mãos do importante destinatário.

A Carta Aberta ao Presidente da República foi redigida e colheu suas primeiras assinaturas, ao final do encontro denominado “Inconfidência das Aguas”, ocorrido neste município dia 25 de março.

O documento que espelha o sentimento dos participantes daquele evento, assim como o de grande parte da população mineira que há décadas convive com os problemas causados pelo esvaziamento do lago. (desemprego, quebra de empresas, perda de investimentos além de outros de ordem econômica, social e ambiental), foi subscrito pela ALAGO – Associação dos Municípios de Furnas; UNELAGOS –União dos Empreendedores dos Lagos de Furnas e Peixoto e GRUPO SOCIAL TODOS POR FURNAS E PEIXOTO. Contém ainda dezenas de assinaturas de prefeitos, de outras autoridades, de representantes de diversas entidades, dentre aqueles que manifestaram seu apoio através de outros instrumentos, inclusive de forma eletrônica. (OAB/MG, UNIFOR-MG, Câmaras de Vereadores, senadores, deputados federais e estaduais, entidades representativas, igrejas, etc). Todos se somam aos milhares representados pelos grupos sociais que nos últimos anos, se formaram com o objetivo principal: a luta em prol da garantia mínima nos níveis dos lagos, que permita o uso múltiplo das águas.

Ocorre que na semana imediata à coleta de assinaturas, surgiu o impasse: como os idealizadores da carta conseguiriam fazer com que ela fosse entregue nas mãos do Presidente da República? Foi aí que entrou a importante ajuda da deputada Greyce Elias. Ela, durante o lançamento da pré-candidatura de Leandro Pimentel a deputado estadual aqui neste município, ao ser instada pelo jornalista Paulo Coelho a interceder em favor da causa, de imediato se dispôs a conseguir a audiência com o Presidente e hoje, acompanhando a comitiva formiguense, cumpriu a promessa.

O presidente a recebeu com os representantes formiguenses em audiência e o prefeito Eugênio entregou o documento a seu importante destinatário.

Vale ressaltar que Eugênio, naquele momento, representava seus 34 colegas, prefeitos dos municípios lindeiros de Furnas, todos unidos e há décadas, na luta desta causa.

Confira a cara na integra:

CARTA ABERTA AO SENHOR PRESIDENTE DA REPÚBLICA E AO POVO BRASILEIRO

Senhor Presidente:

Indignados com a postura da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico – ANA, que desde o ano de 2002 vem se valendo das mais diversas desculpas, para tomar posição inteiramente contrária aos interesses do Estado de Minas Gerais e, em contraposição, favorecendo empresas que atuam na bacia do Tietê/Paraná, vimos à sua presença para expor o que se segue:

1 – Confiantes na informação transmitida pelo ministro Bento Albuquerque, durante solenidade de comemoração dos 65 anos da criação de Furnas, quando afirmou dentre outras boas novas que: “nosso presidente vestiu a camisa da luta em prol da cota 762 e já determinou aos ministros e assessores para cuidarem de viabilizar o mais rápido possível esta providência”;

2 – Entendemos ser esta a melhor hora para pedirmos a Vossa Excelência que, de forma concreta e oficial, mande que a ANA – Agência Nacional de Saneamento Básico, agindo dentro das quatro linhas em que o senhor sempre faz questão de basear suas determinações, cumpra o que determina a Constituição Brasileira e a Mineira, notadamente, no que tange ao respeito ao uso múltiplo das águas e o estabelecido na Emenda Constitucional Mineira de nº 106.

3 – Assim sendo, senhor Presidente, que a ANA atenda os objetivos pelos quais foi criada, reformulando como é seu dever e obrigação, a outorga em vigor, fixando que o volume mínimo de armazenamento do reservatório, nunca seja inferior a 762 em regime normal de operação.

4 – Esclarecendo que esta condição já foi aceita, inclusive pelo Departamento Nacional Hidroviário do Ministério da Integração e Infraestrutura, cujo Secretário reconhece a legitimidade técnica e jurídica de nosso pleito e afirma que uma vez adotada tal providência, esta em nada prejudicará o setor por ele dirigido e regulado.

5 – Nesta data em que se comemora o dia da Constituição Brasileira, esperamos poder contar com sua aquiescência a este legítimo pleito, para que, com a volta da tranquilidade a milhares de famílias que dependem do lago para tirarem seu sustento, possamos todos nós, em breve, reconhecer o dia 25 de março como sendo também, o dia que marcou a Nova Inconfidência Mineira. Aí, num grito de liberdade, seguiremos, graças à sua interferência, rumo a um novo patamar sócio econômico, financeiro e ambiental, o qual nos indicará o caminho para as muitas oportunidades que por aqui surgirão. Senhor Presidente! A HORA É AGORA…