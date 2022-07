A Prefeitura de Formiga, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, divulgou um novo boletim epidemiológico nesta sexta-feira (22).

Hoje foram confirmados 83 novos casos de coronavírus.

De acordo com o boletim, 331 casos estão em acompanhamento e 23.456 pessoas já foram infectadas com o vírus no município.

Sete pessoas estão ocupando leitos clínicos e nenhum paciente está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Até o momento, 324 óbitos já foram confirmados em Formiga.

Fonte: Decom