Cinco jogadores não foram para o treino da França nesta sexta-feira, há dois dias da final da Copa do Mundo contra a Argentina, neste domingo, às 12h, no estádio Lusail, em Doha.

O zagueiro titular Varane e o reserva Konaté, além do atacante reserva Coman foram baixas com sintomas de gripe. Théo Hernández e Tchouaméni completaram o time de desfalques. O lateral por desgaste muscular e o volante por sentir dor no quadril.

Por outro lado, o time pode ter o retorno do zagueiro Upamecano e do volante Rabiot. Os dois foram desfalques na semifinal, contra Marrocos, com sintomas fortes de gripe.

Em entrevista coletiva nesta sexta-feira, o atacante Ousmane Dembelé, que joga no Barcelona, apostou no retorno dos companheiros para a grande final. “Não nos preocupa. Queremos ver os jogadores bem, claro, mas seguimos juntos. Acho que todos vão estar bem para domingo. Não ficamos preocupados, mas estamos tomando precauções“, declarou.

Para o caso dos ausentes não se recuperarem a tempo para a final, o técnico Didier Deschamps poderá aproveitar os reservas Saliba para a zaga, e Camavinga ou Fofana para o meio-campo. Já a lateral esquerda é a posição que mais preocupa, pois Théo já é o atual substituto de Lucas Hernández, seu irmão, que foi cortado por lesão, na primeira fase da Copa do Mundo.