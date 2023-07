É inegável o avanço tecnológico que está transformando a maneira como vivemos e fazemos negócios. As empresas brasileiras têm se mostrado determinadas em desbravar esse novo horizonte, buscando aprender com negócios estrangeiros e a se adaptar aos movimentos do mercado mundial. Nessa evolução, não podemos esquecer o papel fundamental da indústria nacional de tecnologia, que apoia as empresas na jornada de transformação e impulsiona a economia do País.

Com a evolução dos negócios, surgem novas demandas de inovação dentro das empresas. Observamos um aumento significativo na confiança das organizações em desenvolver produtos e serviços tecnológicos aqui no Brasil, com mais qualidade e segurança. Esse movimento é essencial para o desenvolvimento econômico e social do País, além de gerar empregos e impulsionar a formação de uma mão de obra qualificada.

Uma medida de extrema importância para o desenvolvimento científico e tecnológico brasileiro é a recomposição integral dos recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT), uma das principais fontes de financiamento público para projetos de inovação no Brasil. Essa iniciativa foi acompanhada pela apresentação de uma agenda baseada em políticas orientadas por missões, direcionada para os setores de ciência, tecnologia e inovação (CT&I).

Com a promulgação da Lei 14.577/23, foi criado um crédito suplementar de R$ 4,18 bilhões para investimentos em CT&I, ajudando a recompor integralmente o montante de R$ 9,9 bilhões disponibilizado para investimentos no Fundo ao longo de 2023. Assim, o Brasil fortalece sua capacidade de inovação e pesquisa científica, fomentando sua competitividade e desenvolvimento sustentável, em um ciclo virtuoso.