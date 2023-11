O AgroXperience do Unifor-MG terá como tema “Uma década cultivando conhecimento” e será realizado nos dias 21 e 22 de novembro.

Irão participar do evento alunos e profissionais do curso de Engenharia Agronômica. As inscrições podem ser feitas com os alunos do 6º período do curso até o dia 20/11.

Fonte: Unifor-MG

Confira a programação