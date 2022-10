O número de abstenções no primeiro turno das eleições em Minas Gerais bateu novo recorde e atingiu 22,23%. O percentual foi divulgado pelo TRE-MG e corresponde a mais de 3.557.000 eleitores que não compareceram às urnas. Na prática, significa que uma cada cinco pessoas habilitadas no Estado não votou.

Este ano, o total de eleitores no Estado é de 16.290.870, um aumento de 3,75% em relação à última eleição presidencial.

Há quatro anos, as abstenções no primeiro turno em Minas foram de 22,20%. Na época, Jair Bolsonaro, então no PSL, e Fernando Haddad (PT) seguiram para a disputa à presidência da República, e Romeu Zema (Novo) e Antonio Anastasia (PSDB) se enfrentaram no segundo turno pelo governo de Minas. No segundo turno, as abstenções no país chegaram a 21,3%.

Em 2016, a abstenção no primeiro turno em Minas foi de 18,32%; em 2014, de 20,02%; em 2010, de 18,43%.

Com 98,17% dos votos apurados em Minas, neste domingo (2), Lula (PT) tinha 48,13% dos votos válidos em Minas, contra 43,73% de Bolsonaro (PL).

Fonte: Estado de Minas