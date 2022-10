A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) apreendeu um simulacro de arma de fogo na manhã desse domingo (2) após um veículo Fiat/Palio bater em uma mureta na MG-050, em Divinópolis. A ocorrência foi registrada por volta das 10h, na altura do KM 126.

De acordo com a PMRv, no local, o condutor relator aos militares ter sido fechado por caminhão, momento em que perdeu o controle, bateu na mureta central, rodou na pista e parou no barranco lateral.

Ao realizar o teste de etilometro, resultou em 0,64 mg/l de ar alveolar. Após busca veicular, os policiais localizaram dentro do veículo uma bucha de maconha e uma réplica de AF, as quais o um passageiro assumiu a posse.

O motorista e o passageiro foram encaminhados para a UPA de Divinópolis e em seguida, levados para a Delegacia de Polícia Civil.

Fonte: Tapiraí TV