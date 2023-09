Um acidente de trânsito envolvendo uma caminhonete e uma motocicleta deixou feridos na manhã dessa sexta-feira (1º) na BR-262, em Nova Serrana. O acidente aconteceu por volta das 06h40, na altura do KM 445.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), no local houve uma colisão lateral envolvendo uma caminhonete Fiat/Strada e uma motocicleta Yamaha. Ambos os veículos seguiam no sentido capital.

Conforme a PRF, os condutores dos veículos e as passageiras foram encaminhados para o pronto atendimento municipal de Nova Serrana, com ferimentos leves.

O acidente foi em uma via lateral e o trânsito fluiu normalmente.