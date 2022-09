Um acidente registrado na tarde desta sexta-feira (23), na BR-354, deixou uma vítima fatal.

Um homem de 44 anos, que estava em um Ford Fiesta, com placas de Formiga, não resistiu e veio a óbito no local.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, o condutor de uma carreta, de 52 anos, contou que havia saído da referida empresa, na altura do km 478 e, metros depois, ouviu um forte barulho vindo da traseira do veículo, momento em que parou no acostamento e percebeu que o Ford Fiesta, havia colidido contra traseira da carreta e capotado em seguida.

A Central de Regulação do Samu Oeste recebeu chamado por volta das 17h para registro da ocorrência, próximo ao Córrego das Almas, em Arcos.

No local, a equipe da Unidade de Suporte Avançado (USA) de Formiga averiguou que o homem estava preso às ferragens.

O Corpo de Bombeiros realizou o desencarceramento e foi verificado que a vítima apresentava politraumatismo, confirmando o óbito.