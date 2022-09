No primeiro amistoso preparatório para a Copa do Mundo desta data FIFA, a Seleção Brasileira venceu, com facilidade, a Gana, por 3 a 0, na França, com dois gols de Richarlison e um de Marquinhos ainda no primeiro tempo.

O Brasil agora volta a jogar na próxima terça-feira (27), às 15h30, contra a Tunísia, também em solo francês. Será o último jogo da Seleção antes da Copa do Mundo no fim do ano.

O jogo

Com uma formação ofensiva, o Brasil começou como o esperado: tomando conta do jogo. Nos primeiros 10 minutos, Gana praticamente não tocou na bola, enquanto o Brasil chegou com perigo três vezes. Aos quatro minutos, Paquetá arrancou pela direita e cruzou para Richarlison ,que bateu por cima do gol. Aos seis, Neymar fez jogada, acionou Vini Jr. na esquerda, que cruzou rasteiro para Paquetá, na entrada da área, o meia bateu firme e a bola passou raspando na trave. Aos nove, Raphinha cobrou escanteio na cabeça de Marquinhos, que abriu o placar para o Brasil.

Após o gol brasileiro, a Gana tentou se soltar e atacar, mas sem muito sucesso. Raphinha teve duas chances seguidas. Primeiro, completou pra fora, na cara do gol, cruzamento de trivela de Vini Jr. Na sequência, emendou uma bela bicicleta, mas também fora do gol. O Brasil seguiu em cima dos ganeses, pressionando. A dupla Neymar e Vini Jr. funcionou muito bem, criando grandes chances, mas foi a dupla de Neymar com Richarlison que rendeu o segundo gol brasileiros. Aos 27, o camisa 10 brasileiro acionou Richarlison na entrada da área, que bateu de primeira no canto, ampliando o placar. O próprio camisa 9 marcou mais uma vez, 12 minutos depois, de cabeça, em mais uma assistência de Neymar, desta vez em cobrança de falta.

O segundo tempo começou mais morno, com o Brasil controlando mais o jogo. O primeiro lance de perigo foi de Gana, com uma cabeçada de André Ayew que explodiu no travessão. O jogo seguiu morno, sem muitas chances para os dois lados. Aos 35, Neymar arrancou e passou por dois, mas na hora de finalizar, pegou mal na bola e o goleiro fez defesa tranquila. Aos 41, Rodrygo finalizou e o goleiro deu rebote na pequena área, Matheus Cunha chegou batendo, mas Lamptey cortou em cima da linha e evitou o quarto gol brasileiro.

FICHA TÉCNICA

BRASIL 3 X 0 GANA

Brasil

Alisson; Éder Militão, Thiago Silva (Bremer), Marquinhos e Alex Telles; Casemiro (Fabinho), Lucas Paquetá (Everton Ribeiro) e Neymar; Vini Jr. (Antony), Raphinha (Rodrygo) e Richarlison (Matheus Cunha).

Técnico: Tite

Gana

Wollacott; Amartey, Djiku, Rahman Baba; Odoi (Owusu), Idrissu Baba (Lamptey), Kudus (Kyereh) e André Ayew (Semenyo); Sulemana (Salisu), Afena-Gyan (Iñak Williams) e Jordan Ayew

Técnico: Otto Addo

Motivo: Amistoso preparatório para a Copa do Mundo 2022

Data: 23 de setembro de 2022 (sexta-feira)

Local: Le Havre, França

Estádio: Oceáne

Arbitragem: Willy Delajod, auxiliado por Cyril Mugnier e Aurelien Drouet, todos da França

Gols: Marquinhos (aos quatro minutos do primeiro tempo); Richarlison (aos 27 e aos 39 do segundo tempo)

Cartões amarelos: Casemiro, Neymar e Matheus Cunha (Brasil); André Ayew, Odoi e Idrissu Baba (Gana

Fonte: Hoje em Dia