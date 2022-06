Após mais uma atuação criticada que terminou com empate contra o Santos nesse sábado (11), Antonio “Turco” Mohamed tem data limite para recuperar o Atlético. Os próximos três jogos, um contra o Ceará e dois contra o Flamengo, um pelo Brasileirão e outro pela ida da Copa do Brasil, seriam determinantes para o futuro do treinador argentino.

Além da torcida, a diretoria alvinegra também estaria insatisfeita com a sequência negativa da equipe, que vem de três partidas sem vitória. O prazo final para Turco seria a sequência contra o Flamengo, que acontece entre os dias 19 e 22, mas a atuação contra o Ceará também pode ser o ponto final da trajetória do técnico.

O Atlético encara o Vozão fora de casa, no Castelão, na próxima quarta-feira (15). Na sequência, o time alvinegro enfrenta o Flamengo de forma consecutiva em Belo Horizonte, pelo Campeonato Brasileiro no domingo (19) e pela Copa do Brasil na quarta-feira (22).

Fonte: Itatiaia