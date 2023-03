Um adolescente de 15 anos foi apreendido com uma arma de fogo dentro da escola na tarde dessa quinta-feira (2), no município de Joanésia, no colar metropolitano do Vale do Aço. O menino teria ameaçado um colega com a arma, que é de fabricação caseira, e o diretor da escola acionou as autoridades.

Segundo a Polícia Militar, o adolescente estava jogando futebol com um colega quando os dois tiveram um desentendimento. Neste momento, o menino foi até a sala de aula e pegou a arma de fogo na mochila, partindo para cima do amigo. Ele foi impedido pelo diretor.

“Na data de ontem recebemos uma denúncia que havia um indivíduo portando uma arma de fogo e ameaçando outro aluno dentro da Escola Estadual Professor Antônio Marciano. Nos deslocamos até o local confirmando a situação, e apreendemos o menor proprietário da arma. É uma arma de fabricação artesanal, que foi apreendida juntamente com o menor que foi encaminhado juntamente com a sua representante legal até a delegacia de Ipatinga para demais providências“, explicou o sargento Admilson.

Os dois estudantes envolvidos na confusão foram encaminhados ao plantão da delegacia regional de Ipatinga.

Fonte: Itatiaia