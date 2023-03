Uma estudante de 14 anos foi apreendida, nesta quinta-feira (30), após ter sido flagrada com uma faca dentro de uma escola em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. Com a faca de cozinha que estava escondida dentro da mochila, a garota teria ameaçado duas colegas, de 13 anos.

Segundo informações registradas no boletim de ocorrência, a adolescente teria falado com as garotas: “Vou rasgar vocês duas“. Amedrontadas, as meninas acionaram a diretoria da unidade escolar para contar o ocorrido. Imediatamente, a diretora realizou uma vistoria nas mochilas de toda a classe, localizou a faca e acionou os militares. Para a polícia, a adolescente disse que levou a faca para a escola com o intuito de descascar laranja no final da aula.

Os representantes legais das três adolescentes foram convocados para comparecer na escola. De lá, todos foram encaminhados para a delegacia de plantão de Contagem. A faca foi apreendida. A Secretaria Estadual de Educação foi procurada para comentar sobre o assunto, mas não se pronunciou até a publicação desta matéria,

Fonte: O Tempo