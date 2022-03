A Associação dos Municípios do Lago de Furnas (Alago) realiza a “Semana da Inconfidência das Águas”, com início nesta terça-feira (22) com o evento Diálogos Hidroviáveis em Alfenas e se encerrará com o evento Água de Furnas em Debate em Formiga, no dia 25.

A expectativa é que a semana seja emblemática e histórica para os 34 municípios do Lago de Furnas. Pois já que o evento percorrerá o Lago de Sul à Norte, se iniciando em Alfenas com debates sobre o transporte e oportunidades hidroviárias, e se encerrando em Formiga, com um amplo debate sobre o respeito à cota mínima 762 e a operação entre a cota mínima e a máxima de 768.

Ao final, haverá a assinatura de um termo de compromisso de todas as autoridades presentes, exigindo que se respeite o Mar de Minas e o povo mineiro.

Fonte: Todos Por Furnas