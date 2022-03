A Câmara Municipal de Formiga se reuniu, nessa segunda-feira (21) para mais uma sessão ordinária. Nela, três projetos foram votados, sendo todos aprovados por unanimidade dos vereadores.

Veja abaixo os projetos:

Projeto de Lei 274/2022: Autoriza o Poder Executivo a abrir, no orçamento vigente, crédito especial no valor de R$59.777,88.

Segundo mensagem que acompanha a proposta, os valores serão utilizados pela Secretaria Municipal de Educação e Esportes, tendo como finalidade a aquisição de equipamentos e materiais de consumo para o Centro de Educação Infantil do Bairro Geraldo Veloso;

Projeto de Lei 276/2022: Autoriza o Poder Executivo a abrir, no orçamento vigente, crédito suplementar no valor de R$ 15 mil, que será destinado à Associação dos Amigos de Deus em Cristo Jesus (R$ 5 mil) e à Associação Dom José Antônio do Couto (R$ 10 mil);

Projeto de Lei 277/2022: Autoriza o Poder Executivo a abrir, no orçamento vigente, crédito especial no valor de R$ 40 mil, que serão utilizados pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano em ações socioassistenciais para o desenvolvimento das famílias em vulnerabilidade social, bem como a inserção de jovens e adultos no mercado de trabalho, por meio da contratação de cursos profissionalizantes para famílias inscritas no cadastro único, sobretudo as beneficiárias do Programa Bolsa Família.

Fonte: Câmara Municipal