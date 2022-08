Alunas de cursos da área da saúde do Centro Universitário de Formiga serão responsáveis por uma palestra sobre a importância do leite materno. O evento será realizado no dia 31 de agosto, às 14h, no posto de saúde do bairro Vargem Grande.

Participarão alunas dos cursos de enfermagem, fisioterapia e biomedicina. A atividade é aberta à comunidade.

Haverá brindes e sorteios. A iniciativa tem como objetivo conscientizar as mães que o leite materno é o melhor alimento que um bebê pode ter.

É de fácil digestão e promove um melhor crescimento e desenvolvimento, além de proteger contra doenças. O leite materno é a primeira ‘vacina’ do bebê. A amamentação também é responsável por criar um laço maior entre mãe e filho.

Com informações do UNICEF.

Fonte: Unifor-MG