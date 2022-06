A turma do 5º ano da Escola Municipal Célia de Melo Eufrásio fez um passeio diferente e bastante educativo na quinta-feira (9).

Acompanhados de sua professora, Andrelina Pereira Neta, e da professora de apoio Simone Cristina da Silva Pires, os alunos visitaram o Museu Municipal Francisco Fonseca (Nhonhô Fonseca) e o Centro Cultural Claudinê Sílvio dos Santos (Casa do Engenheiro).

Na oportunidade, os visitantes descobriram um pouco mais sobre a história do Município, conhecendo o acervo do museu e as dependências da Casa do Engenheiro. O objetivo foi proporcionar uma atividade que agregasse conhecimento prático sobre a cidade, aos alunos.

No museu, eles foram recebidos pelo coordenador do espaço, Gervânio, que falou sobre diversas peças que fizeram parte da história de Formiga. Já, na Casa do Engenheiro, os visitantes foram recebidos pelo secretário de Cultura, Alex Arouca, que lhes mostrou o Centro Cultural, em especial, a sala de Multimeios Clássicos, que abriga diversos equipamentos antigos como vídeo cassete, toca discos, máquina de escrever e outros.

A visita foi bastante proveitosa! Ao final, os alunos lancharam na área externa da Casa do Engenheiro e retornaram à Escola com muitas novas histórias para contar.

Fonte: Decom