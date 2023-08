Nesta sexta-feira (4), alunos do 3° ano do Ensino Fundamental da Escola Municipal Paulo Barbosa realizaram o plantio de 40 mudas no Parque do Jequitibá.

A ação foi conduzida pela Secretaria Municipal de Gestão Ambiental, em parceria com o Serviço Autônomo de Água e Esgoto e a Secretaria Municipal de Educação e Esporte, com o objetivo de incentivar os alunos a preservarem o meio ambiente e ressaltar a importância da biodiversidade.

Foi tratado, ainda, sobre a destinação dos resíduos sólidos do município, e apresentado, por meio de maquete, o Aterro Sanitário Municipal e o seu funcionamento.

O plantio faz parte do início da revitalização do Parque do Jequitibá. No local ainda serão plantadas diversas mudas no intuito de tornar o parque um “pomar urbano”.