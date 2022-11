Os alunos da Escola Municipal Centro de Integração à Criança – CAIC se destacaram na premiação do Projeto Literatura em Rede 2022, ocorrido na terça-feira (1°), no Centro de Eventos Acif/CDL.

O aluno João Paulo Leal conquistou o 1° lugar na categoria 3 (8° e 9° ano) de redação. Na categoria 2 (6° e 7° ano), a aluna Valéria Victória Gonçalves Batista ficou em 2° lugar.

E com uma bonita interpretação, a aluna Isabella Santos Coutinho do 3° ano conquistou o 1° lugar como melhor Contadora de História das Escolas Municipais de Formiga, apresentando ‘A Casa do Bode e da Onça’.

A diretora do Caic, Aparecida Sônia de Oliveira, parabenizou os alunos, as supervisoras Ana Paula Pires e Caroline de Sousa e as professoras Juralice Rita da Silva, Ana Patrícia Costa Pierone e Annamaria de Faria.