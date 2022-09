Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi furtada e incendiada em uma estrada vicinal no município de São Roque de Minas, no início da tarde desta quarta-feira (31).

De acordo com as primeiras informações repassadas pelo SAMU, por volta de 12h05, uma equipe de São Roque de Minas foi acionada para um atendimento e o paciente fugiu do local dirigindo a viatura. Alguns minutos depois ela foi incendiada pelo suspeito em uma estrada vicinal.

Equipes das coordenações, da cidade de Varginha, estão se deslocando até São Roque de Minas para apuração dos fatos.

O Samu ainda não informou se o suspeito foi detido pela Polícia Militar.

Fonte: Tapiraí MG Tv