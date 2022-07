Após o secretário de Estado de Governo Igor Eto confirmar, na semana passada, que ainda em 2022 será implantada a unidade de Corpo de Bombeiros em Campo Belo, na tarde dessa quarta-feira (6), estiveram no município, representando a Regional de Divinópolis, o capitão Cunha, além de engenheiros dos bombeiros de Belo Horizonte sob o comando do Capitão Filemon.

O Secretário Municipal Desenvolvimento, Fabrício Teixeira e o engenheiro da Seop, Jonathas Morais, acompanharam a equipe em uma visita técnica na Prainha, local disponibilizado pela administração municipal para a implantação da unidade.

A construção da estrutura física é de responsabilidade do município e deve seguir os padrões exigidos pela instituição.

Com o registro da área visitada, a equipe do Corpo de Bombeiros emitirá um relatório técnico para que a Prefeitura de Campo Belo possa adequar a construção existente ao projeto apresentado para implantação de uma unidade no município.

Fonte: Portal Campo Belo