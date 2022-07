Minas Gerais registra, até o momento, catorze casos de varíola dos macacos.

De acordo com dados atualizados pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) nesta sexta-feira (8), os casos de Monkeypox foram confirmados em exames laboratoriais realizados pela Fundação Ezequiel Dias (Funed).

Ao todo, são 11 pacientes notificados em Belo Horizonte, dois em Lagoa Santa, na Grande BH, e um em Governador Valadares, no Vale do Aço. Todos são homens, com idades entre 23 e 46 anos, estão estáveis e em isolamento.

Ainda de acordo com a SES, há outros 12 casos em investigação, sendo oito em BH e um em Almenara, Três Corações, Betim e Porteirinha.

Até o momento, todos os casos estão sendo monitorados. Ou seja, ainda não há casos de contaminação comunitária no Estado, quando não é possível rastrear.

Fonte: Hoje em Dia