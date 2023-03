O lateral Arthur, cria do DNA formador do América, foi convocado para representar o Brasil no primeiro amistoso pós Copa do Mundo. O jogo irá acontecer no dia 25 de março contra o Marrocos, em Tânger.

O jogador estará com a Seleção Brasileira entre os dias 20 a 28 de março, o que não irá atrapalhar na tabela de jogos do América. A segunda fase da Copa do Brasil irá acontecer no início de março, e caso se classifique para a final do Mineiro, a primeira partida será no dia 1º de abril.

Arthur é velho conhecido do técnico Ramon Menezes, que está como interino da Seleção principal, mas é comandante da equipe sub-20. No último dia 12, o lateral conquistou com a camisa amarelinha o título do Sul-Americano da categoria.

O jogador americano será o primeiro representante do ‘DNA formador’ a ser convocado enquanto está no América. Antes dele, todos os jogadores que foram revelados pela equipe foram convocados apenas quando saíram do time.

Além dele, coordenador de performance, Leo Cupertino, e o preparador de goleiros, Silvio Jardim, foram convocados para integrarem a comissão técnica da Seleção para o amistoso diante do Marrocos.

Fonte: O Tempo