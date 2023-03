A obra do autor John Boyne, “Fique onde está e então corra” é a dica de leitura para esta semana.

O projeto “No meio do Caminho tem um Livro” é idealizado pelas três bibliotecas públicas de Formiga.

O livro onde narra a história de Alfie, após a primeira Guerra Mundial, na rua Londrina de Damley.

Aos cinco anos, no dia do seu aniversário, Alfie vê seu mundo virar de cabeça pra baixo: seu pai parte rumo à guerra que acaba de começar. O pior dia de sua vida seu aniversário, é marcado com a ausência de convidados e com a despedida de seu pai. George, apenas explicou ao garoto que estava indo a uma missão secreta para o Governo. Ele parte para a batalha com a convicção de que a guerra acabará antes de o Natal começar.

Anos se passam e a necessidade começa a bater à porta da família Summerfield. Margie, sua mãe, se vê obrigada a se dedicar mais ao trabalho fazendo turnos cada vez mais longos. Alfie, nota que a mãe precisa de apoio e passa a ajudá-la engraxando sapatos escondidos. Seus vizinhos e amigos, partem sem ao menos se despedirem, cada um em seu destino um preso, outros deportados.

Quando pergunta a mãe porque o pai havia parado de enviar cartas, ela responde cabisbaixa, ele estava em uma missão ultrassecreta e por isso não podia se comunicar com a família. Alfie tinha cada vez mais certeza que seu pai havia morrido…

Até que um dia, enquanto lustrava o sapato de um médico, ele vê o nome de seu pai nos documentos de um hospital da região, especializados em neurose de guerra. Suas esperanças renascem e renovam suas forças pela sede de descobrir o que está errado, com o desaparecimento de seu pai.

Alfie nunca está satisfeito com aquilo que lhe informam, ele busca, investiga e quer saber o motivo das coisas. Até que o encontra…

Alfie consegue leva-lo para casa? Valeu a pena tanto esforço? Vai salvar a vida de seu pai…

O que mais se destaca nesta obra é o fato do autor partir de um cenário complexo e difícil que é a Primeira Guerra Mundial, adotando uma visão simples e pura do garoto Alfie. “Ele tinha feito pela mesma razão do mundo. Por amor. Fim”

A Biblioteca Osório Garcia disponibiliza um acervo infanto juvenil com linguagem simples e diversificada, para encantar seus leitores. Ela está situada na rua Alfa, 59, no bairro Ouro Negro. O atendimento é das 8h30 às 17h30.

