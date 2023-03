O coletivo 8MFormiga, formado por 10 mulheres formiguenses, foi criado com o intuito de levar informação e conhecimento a outras mulheres. Por isso, elas organizaram um evento que leva o mesmo nome, que será realizará no dia 8 de março (quarta-feira), e aberto a toda a população.

Na oportunidade, foram convidadas professoras, formadoras de opinião, intelectuais e profissionais que trabalham diretamente com mulheres para mini palestras e, ao final, um bate papo com todos os participantes.

O evento terá início às 18h, na câmara municipal de Formiga, e a entrada é gratuita.

A abertura contará com o coral municipal da Emart, sob a regência de Francinara Gonçalves. A fotografia ficará por conta de Rafaella Brito e o apoio do Unifor-MG.

Fazem parte do coletivo Sarah Lopes, Flávia Leão, Lorena Castro, Luiza Parreira, Luciana Fraga, Margareth de Oliveira, Vitória Ramos, Joice Alvarenga, Rafaella Brito e Caroline Lopes.

“O dia 8 de março não é para mulheres ganharem flores e bombons, mas sim, para lembrarmos de nossas violências cotidianas, e como podemos combatê-las”, reforça Flávia Leão, que é ex integrante do Coletivo Irmandade das Flores.

Segundo Sarah Lopes, idealizadora do Coletivo, “Cada vez mais percebemos que existe uma ampliação das desigualdades econômicas e sociais e retrocesso nos direitos conquistados pelas mulheres e meninas, assim como a deslegitimação das leis que conferem seguranças às mulheres e intolerância ao gênero. Precisamos alertar à todas de que não estamos sozinhas e que juntas somos mais. Precisamos somar, não podemos nos calar. Nesse sentido, aproveitamos este momento de reflexão e de luta que representa o dia 08 de março e reunimos um coletivo de mulheres formiguenses que buscam o empoderamento de mulheres e meninas para debater um tema tão importante que é a violência contra a mulher. Assim nosso objetivo é refletir, informar e propor ações que possam proporcionar às mulheres e grupos marginalizados, o empoderamento e a igualdade de oportunidades; seja ela no lar, no trabalho, na vida social e na saúde, para todas as classes e raças”, explicou.

As palestras da noite serão:

1.Sarah Lopes – “Violência Doméstica contra a mulher”

3º Sargento Francisco José Dias e Cabo Ana Cláudia Mamede de Castro 63º Batalhão da Polícia Militar de Formiga – “´Patrulha Doméstica – atuação em Formiga”

3.Joice Alvarenga – “Violência contra a mulher na política”

4.Franciele D’Carlos – “Violência Obstétrica contra a mulher”

Caroline Lopes – “Violência contra a mulher negra” Flávia Leão – “Violência de gênero”

7.Luciana Fraga – “Violência contra a mulher nos meios de comunicação”

8.Fabiane Magela Ribeiro – “Violência contra a mulher na saúde”