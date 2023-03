1. A economia brasileira terminou 2022 com uma freada, mas isso não impediu o crescimento anual de 2,9% ante 2021. A desaceleração, esperada por economistas desde o início do ano, culminou numa retração de 0,2% no Produto Interno Bruto (PIB, o valor de tudo o que é produzido na economia) do quarto trimestre, informou ontem o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O ritmo fraco deverá persistir em 2023. Pesquisa do Projeções Broadcast no fim da tarde de ontem manteve a estimativa de crescimento de apenas 0,8% este ano, mesmo com o esperado salto na agropecuária. A economia foi perdendo tração a cada trimestre. Até dado momento, os estímulos à renda e a retomada da demanda reprimida por serviços suplantaram os freios de mão puxados pela inflação elevada e pela reação do Banco Central (BC), que, para esfriar a economia e, assim, arrefecer os preços, elevou a taxa básica de juros (Selic) a 13,75%. No quarto trimestre, a ação do BC falou mais alto. Em 2023, esse freio segue acionado e pode ser acentuado por incertezas na política econômica e por restrições de crédito, agravadas com a crise da Lojas Americanas. (Estado de São Paulo, 3 de março de 2023)

2. A cobrança de tributos federais sobre combustíveis voltou. O litro da gasolina ficará R$ 0,47 mais caro, nas refinarias, e o do etanol, R$ 0,02. Contudo, a Petrobras anunciou redução de R$ 0,13 no litro da gasolina nas refinarias. Com isso, o aumento do combustível será de R$ 0,34 por litro, segundo o ministro Fernando Haddad (Fazenda). De acordo com a Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis (Abicom), o preço da gasolina, na bomba, vai subir cerca de R$ 0,25 por litro. Para arrecadar R$ 28,9 bilhões com a medida, como quer, o governo vai taxar as exportações de petróleo por quatro meses, com arrecadação prevista de R$ 6,6 bilhões. O efeito sobre o lucro da Petrobras será de 1%. Além disso, a política de preços da Petrobras deve mudar a partir de maio, quando os novos conselheiros da estatal tomarão posse, afirmou ontem o presidente da empresa, Jean Paul Prates. O executivo deixou claro que não haverá intervenção do governo nos preços, mas que a política de paridade de importação (PPI) está com seus dias contados. Segundo ele, “se é mercado, vamos jogar o jogo do mercado”. (Estado de São Paulo, 3 de março de 2023)

3. A taxa de desemprego voltou a cair no País, de 8,1% no trimestre encerrado em novembro de 2022 para 7,9% no trimestre terminado em dezembro, a menor desde fevereiro de 2015, segundo os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) divulgados ontem pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Na média do ano passado, a taxa de desemprego foi de 9,3%, melhor desempenho desde 2015. Em 2021, o resultado tinha sido de 13,2%. Apesar do bom resultado, o mercado de trabalho mostrou perda de força na reta final do ano passado. O esperado aumento sazonal no número de vagas – especialmente puxadas pelas contratações temporárias no comércio e em alguns serviços – decepcionou, e o avanço na ocupação no quarto trimestre de 2022 foi o mais fraco da série histórica da Pnad Contínua, iniciada em 2012. “É a primeira vez que não houve um crescimento da população ocupada no comércio desde 2015”, disse Adriana Beringuy, coordenadora de Trabalho e Rendimento no IBGE. A coordenadora do IBGE menciona que pode haver diferentes fatores por trás do fenômeno, como o endividamento elevado, redução no consumo das famílias, menor acesso ao crédito, além do desempenho da Black Friday, a realização extraordinária da Copa do Mundo no fim do ano e uma expectativa mais morna dos comerciantes sobre as vendas. (Estado de São Paulo, 1 de março de 2023)

4. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou a medida provisória (MP) que define os novos parâmetros do Bolsa Família. De acordo com o programa, todas as famílias beneficiárias receberão um valor mínimo de R$ 600 e serão criados dois benefícios complementares. Um dos benefícios será voltado à Primeira Infância e determina valor adicional de R$ 150 para cada criança de até seis anos de idade na composição familiar. Um segundo, de Renda e Cidadania, prevê um adicional de R$ 50 para cada integrante da família com idade entre sete e 18 anos incompletos e para gestantes. Com o novo Bolsa Família, cada pessoa de uma família beneficiada pelo programa deve ganhar pelo menos R$ 142. Ao todo, cerca de 20 milhões de famílias (55 milhões de pessoas) serão atendidas. Os pagamentos devem começar a partir do dia 20 de março. (Estado de São Paulo, 2 de março de 2023)

5. Entre os principais objetivos dos investidores tanto da renda fixa quanto da variável, está a busca por ativos que gerem bons retornos. E nos últimos dez anos os produtos atrelados ao Certificado de Depósito Interbancário (CDI) foram mais interessantes do que o Ibovespa, aponta levantamento da Economatica. De janeiro de 2013 a fevereiro deste ano, os títulos que rendem 100% do CDI valorizaram 135,3%, enquanto o índice de referência em renda variável da Bolsa no País subiu cerca de metade disso, 71,31%. Segundo especialistas, ambos os indicadores devem ser analisados no longo prazo. O Brasil tem histórico de inflação alta, obrigando o Comitê de Política Monetária do Banco Central a subir os juros. Como nos últimos dez anos a inflação oficial teve alta de 80,67%, os juros também subiram na sequência. O segundo motivo toca a seara política, já que a cadeira da Presidência foi ocupada nos últimos anos por rivais políticos com visões contrárias para a política monetária, “o que trouxe instabilidade sobre a economia doméstica”. Dessa forma, os investidores acabam por preferir ativos mais seguros, como a renda fixa. (Estado de São Paulo, 27 de fevereiro de 2023)

6. A Bolsa de Valores registrou essa semana uma queda de 1,82% fechando aos 103.866 pontos. Já o dólar fechou em queda de 0,10% cotado a R$ 5,1950/usd. No ano, a bolsa brasileira cai 5,4% e o dólar cai 1,6%. Nos EUA, o S&P sobe 5,8% e o Nasdaq sobe 13% no ano. (Fonte: Bloomberg)

Bom final de Semana!

Felipe Arslan, comercial da Vinland Capital