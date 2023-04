‘Ei! Tem alguém aí?’ é a dica de leitura desta semana.

O projeto “No Meio do Caminho Tem um Livro” é idealizado pelas três bibliotecas de Formiga

Na obra voltada para o público infantil, o autor Jostein Gaarder conta a história de Joakim e Mika e a aventura que eles vivem em 24 horas.

Tudo começa com a promessa do tio Joakim de escrever uma história para sua sobrinha Camila, na última visita de férias em sua casa. Com a chegada de um irmãozinho ou irmãzinha para sua sobrinha, tio Joakim achou que seria a hora certa, para lhe contar sobre muitas histórias de sua infância.

A história é sobre um menino de oito anos que vai ganhar um irmãozinho, e que enquanto espera os pais voltarem da maternidade, ele percebe a presença de um menino pendurado na macieira no jardim de sua casa.

Mika, o menino que aparece na árvore, é uma espécie de pequeno príncipe, parece de outro planeta, logo fica amigo de Joakim e passam a conversar. Os dois meninos são muito diferentes, mas são muito parecidos também.

Mika e Joakim passam por diversas aventuras juntos, comem pipoca, discutem sobre a evolução do universo, sobre os planetas, andam de barco, pescam e aprendem um sobre o outro. Joakim adora o novo amigo, mas também o acha muito estranho, pois ele abria o berreiro quando era contrariado, só se acalmava quando recebia carinho, e se curvava quando lhe faziam alguma pergunta interessante. Só que Mika também ficava pensando como o outro também era estranho e que deveriam ser mesmo de outro planeta.

Os dois amigos, nessas conversas, descobrem muitas coisas um do outro, sobre o mundo e a vida que os cercam, sobre como são parecidos em seus questionamentos. Mika parece a personificação de um irmão mais novo, chora por tudo, tem muito a aprender e a ensinar.

Mas as 24 horas terminam. Joakim, fica triste com a partida de seu amigo? Se sente sozinho novamente? Ou a vida se torna mais interessante?

O autor apresenta de uma forma muito inteligente a curiosidade das crianças e seu lado questionador. Sempre narrando de forma criativa a realidade de seus questionamentos.

A biblioteca Osório Garcia, situada a Rua Alfa, 59, no bairro Ouro Negro, tem um acervo diversificado da literatura infanto-juvenil à disposição para ler e se divertir, não importa a idade!

Fonte: Bibliotecas Públicas