O auxiliar permanente Diogo Giacomini analisou a participação do América no Troféu Inconfidência. Neste sábado (26), o Coelho empatou com o Tombense por 1 a 1 no estádio Castor Cifuentes, em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, pelo jogo de volta da semifinal e foi eliminado da competição adjacente ao Campeonato Mineiro.

Para chegar à finalíssima do certame, o Coelho precisava vencer o Gavião-Carcará por, no mínimo, dois gols de diferença. Isso porque o time de Tombos venceu a partida de ida por 3 a 1 e abriu vantagem. O duelo foi disputado no estádio Soares de Azevedo, em Muriaé, na última quarta-feira (23).

Na avaliação de Giacomini, o América disputou o Inconfidência com muita seriedade. O uso da equipe considerada alternativa não significa que o clube menosprezou a competição. Isso porque o Alviverde optou por priorizar a Copa Libertadores.

“Toda competição que o América joga ele joga para vencer, não tenho dúvidas disso. Porém, a gente sabe que estamos na maior competição do continente (Libertadores) e temos que, obviamente, focar em um objetivo principal. Se quisermos abraçar todas as competições da mesma forma não conseguiremos êxito em nenhuma delas”, disse.