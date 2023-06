O Grêmio conquistou uma importante vitória na noite dessa quinta-feira (22), pela 11° rodada do Campeonato Brasileiro. Com uma virada sobre América-MG pelo placar de 3 a 1, o Tricolor chegou aos 20 pontos de ficou bem posicionado na parte de cima da tabela de classificação. Bitello, Villasanti e Suárez marcaram os gols gremistas.

Logo nos primeiros minutos de jogo, o Grêmio partiu em velocidade pelos lados, utilizando muito a mobilidade de Cuiabano pela esquerda e Cristaldo pela direita. Bitello articulando com Suárez e atraindo muito a marcação adversária.

Aos 6 minutos de jogo, os visitantes chegaram assustando com chute cruzado que acertou a trave direita do goleiro Brenno. O arqueiro gremista fechou bem o espaço e estava na bola.

No lance seguinte, o Grêmio já respondeu em boa jogada na velocidade de Cuiabano, que entrou na área pela esquerda e chutou forte para defesa do goleiro, que colocou para escanteio. Muita pressão do Grêmio resultou em várias oportunidades, em diversas tentativas que quase resultaram em gol. Mila teve uma boa chance aos 19 minutos, girando sobre a marcação e chutando forte de perna esquerda, mas a bola passou perto do ângulo saindo pra fora.

Com 23 minutos, Suárez quase marcou de cabeça. Em bola parada que foi levantada do lado direito, o uruguaio subiu mais que a marcação, mas acertou a trave.

Os visitantes acabaram abrindo o placar aos 26 minutos em gol de cabeça de Danilo Avelar que surpreendeu a zaga gremista aparecendo livre no meio da pequena área.

A equipe do Grêmio ficou em vantagem numérica em relação aos jogadores do América-MG com 33 minutos de jogo. Éder, que já tinha cartão amarelo, acertou Suárez no meio de campo, levando o segundo amarelo e deixando a partida.

O gol de empate do Tricolor chegou aos 39 minutos, Suárez recebeu na frente da área e acionou Bitello entrando e procurando passar para o meio da área, mas a bola tocou no goleiro e entrou no gol, deixando o placar em igualdade.

Na volta do segundo tempo, o técnico Renato Portaluppi realizou duas alterações com as entradas de Nathan, camisa sete, na vaga de Mila e Vina substituindo Cuiabano.

Logo nos primeiros lances da segunda etapa, Nathan apareceu abrindo muitos espaços na zaga do América-MG. Vina também mostrou boa articulação pelo meio. Aos 12 minutos. Reinaldo carregou a bola na frente da área, puxou para o pé direito e bateu colocada, mas a bola passou raspando o poste esquerdo do goleiro visitante.

Era muita pressão gremista e a área adversária estava cercada aos 18 minutos. Reinaldo cruzou do lado direito e Villasanti subiu lá no último andar e tocou de cabeça sem chances para o goleiro. Vira-Villa na Arena e 2 a 1 para o Tricolor.

Aos 37 minutos, Suárez, muito aplaudido, saiu para entrada de André Henrique. Natã entrou na vaga de João Pedro e Nathan Fernandes ingressou para Cristaldo deixar o gramado.

O Grêmio manteve o ritmo intenso até o fim do jogo. Com a vitória nesta noite, chegou aos 20 pontos e entrou no G4 da competição. O próximo adversário será o Coritiba, domingo, na Arena, 16h.

Fonte: Agência Esporte