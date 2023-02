O América tem 29% de chance de se classificar como o melhor time da primeira fase desta edição do Campeonato Mineiro. As contas são do departamento de matemática da UFMG. O Atlético, por sua vez, adversário direto na luta pela primeira colocação, e próximo adversário, no sábado (25), tem 70,9% de chance de assegurar essa liderança no Estadual.

O líder da primeira fase tem a vantagem de jogar por dois empates, ou vitória e derrota pelo mesmo placar para avançar à final. Além disso, o primeiro colocado tem o bônus de disputar o segundo jogo, o de definição da taça, em casa.

Mesmo tendo saído de campo com o gostinho de que poderia ter alcançado a vitória diante do Ipatinga, na última sexta (jogo terminou em 1 a 1), o técnico do Coelho, Vagner Mancini, já projetava o clássico do dia 25. E, para isso, vai ter a semana inteira para preparar o elenco alviverde.

“Contra o Atlético é um clássico, é o jogo esperado, é importante a gente focar nesse jogo, porque é importante para as duas equipes”, destacou Mancini.

Atlético e América se enfrentam sábado (25), no Mineirão, partida válida pela 7ª rodada do Campeonato Mineiro.

Fonte: O Tempo