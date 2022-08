Moradores do bairro Eldorado se sensibilizaram com a situação do formiguense Roberto Pereira Campos, de 52 anos, e resolveram fazer uma campanha para ajudá-lo.

Mais conhecido como “Badu”, Roberto mora sozinho mesmo tendo sérios problemas de saúde que o impedem de trabalhar e fazem com que ele precise fazer uso de diversos medicamentos.

De acordo com o portal Tribuna Centro-Oeste, o mais grave desses problemas é a epilepsia, que faz com que Roberto convulsione, desmaie e perca os sentidos, além de ter pressão alta e ter tido pneumonia recentemente.

A casa onde Roberto mora atualmente está em condições precárias. Além disso, o formiguense está há mais de 1 ano sem energia elétrica em sua residência.

Recentemente, os moradores já se mobilizaram para conseguir algumas melhorias para que Badu tivesse um pouco mais de conforto em sua casa. No entanto, a residência de Badu possui um débito de R$7.958,46 junto à Cemig, o que impede que a energia seja religada e o formiguense não tenha condições nem mesmo de tomar um banho quente.

Por esse motivo, Shayane Samara Camilo, vizinha e amiga de Badu, está à frente de uma campanha que visa arrecadar doações em dinheiro para quitar esses débitos.

Shayane disse à redação do Tribuna que um membro da família de Badu morou com ele por um tempo, período em que foram feitas diversas renegociações junto à Cemig, mas que Badu nunca conseguiu quitar, de forma que os débitos foram se acumulando até chegar a esse ponto.

A vizinha e amiga de Badu também relatou que ele segue tendo água encanada em casa porque os vizinhos e amigos o ajudam a pagar. Os vizinhos também contribuem fornecendo as refeições a Badu e até mesmo dando banho nele quando necessário.

Shayane chegou a gravar um vídeo onde mostra a casa de Badu e conta a realidade vivida por ele como forma de sensibilizar as pessoas a contribuírem.

“Estamos aqui pedindo uma ajuda pois a situação em que ele está vivendo está complicada. Onde ele está vivendo atualmente está sem luz e só tem a cama no quartinho dele. Se nós ajudarmos, a situação dele pode melhorar um pouco. Toda ajuda será bem-vinda. Vamos ajudar ele a ter uma vida e uma saúde melhor”, comentou Shayane.

As doações podem ser feitas via PIX na seguinte chave: 37998710009 (celular), em nome de Shayane.

Fonte: Tribuna Centro-Oeste