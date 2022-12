A dica de leitura para esta semana é o livro A Biblioteca da Meia-Noite.

O Projeto no “Meio do Caminho tem um Livro” é idealizado pelas três Bibliotecas Públicas de Formiga.

O leitor é apresentado a Nora Seed, uma mulher de 35 anos que se encontra totalmente arrependida das suas escolhas. Ela vive com um questionamento na cabeça “ o que vida poderia ter sido se tivesse feito escolhas diferentes? ”

Após um dia ruim, realmente bem ruim, Nora decide se matar. Mas, ao invés de morrer, ela é transportada misteriosamente para a Biblioteca da Meia-Noite, um lugar localizado além do tempo onde terá que escolher um livro novo e assim reescrever sua própria história. A protagonista poderá viver uma vida diferente com base nos arrependimentos que acumulou e na chance de viver as escolhas de vida não tomadas.

Mas, uma nova vida seria o suficiente? É possível experimentar uma nova forma de viver sem que as escolhas tomadas ao longo do caminho nos afetem ao final?

A Biblioteca da Meia-Noite, de autoria do escritor inglês Matt Haig, é uma reflexão sobre valorizar a vida e a jornada de autoconhecimento para ser feliz com o aqui e o agora.

Esta e outras incríveis histórias podem ser encontradas na Biblioteca Pública Municipal “Doutor Sócrates Bezerra de Menezes ”, situada na Praça São Vicente Férrer, número 140, Centro de Formiga.

Fonte: biblioteca pública