A Cemig divulgou, nos últimos dias, os resultados da Chamada Pública de Projetos de Eficiência Energética. E o Serviço Autônomo de Abastecimento (Saae) de Formiga teve sua proposta aprovada para modernizar o sistema de abastecimento da região. Os recursos captados, de aproximadamente R$ 1 milhão, serão utilizados para a eficientização dos motores responsáveis por, entre outras funções, captar a água para tratamento e abastecer milhares de famílias.

O chamamento público ocorre anualmente, conforme determina a Agência Nacional de Energia Elétrica, e é uma oportunidade de a sociedade propor e executar ações que mitigam ou eliminam o desperdício de energia em diversos ambientes. Com a disponibilização dos recursos do Programa de Eficiência Energética da Cemig, por meio dos editais, a empresa espera que cada vez mais setores da sociedade sejam beneficiados.

“A redução do consumo de energia elétrica e a redução da demanda no horário de ponta são os principais benefícios da Chamada Pública. Além disso, quando interagimos com os mais diversos setores da sociedade, estamos construindo também o conhecimento sobre a eficiência energética. Isso significa sustentabilidade para o planeta e, ainda, redução na fatura de energia de clientes”, afirma o engenheiro de eficiência energética e sustentabilidade da Cemig, Matheus de Mendonça Herzog.

Com a economia de recursos energéticos e financeiros, as instituições beneficiárias podem, ainda, investir em outras áreas que demandam atenção. Especificamente nos projetos que envolvem o sistema motriz de redes de abastecimento e esgoto, o engenheiro pondera que motores e bombas antigas se tornam prejudiciais não só para o consumo de energia como de água, podendo inclusive provocar falhas no bombeamento e desabastecimento.

Chamada Pública de 2022

No ano passado, a Cemig disponibilizou R$ 50 milhões para o chamamento público. Dos 35 projetos apresentados, 13 deles, incluindo o SAAE Formiga, foram aprovados de acordo com os critérios técnicos estabelecidos pela Aneel. Com o resultado, a Cemig investirá cerca de R$ 12,5 milhões nas instituições proponentes e selecionadas.

Com a assinatura do contrato, essas instituições podem iniciar os trabalhos de modernização das instalações. As demais propostas também preveem a eficientização da iluminação e de sistemas de condicionamento de ar, além da instalação de sistemas de geração fotovoltaica.

Programa de Eficiência Energética

O Programa de Eficiência Energética da Cemig promove o uso sustentável da energia elétrica e uma cultura baseada em hábitos de consumo mais conscientes. Desde o início do Programa, em 1998, as iniciativas beneficiam, principalmente, clientes de baixa renda e instituições públicas e filantrópicas (hospitais e escolas, por exemplo) que exercem amplo atendimento à sociedade.

Até o momento, moradores de mais de 745 municípios localizados na área de concessão da Cemig já foram alcançados. Entre 2008 e 2022, o valor investido ultrapassa a ordem de R$ 800 milhões.

Fonte: Cemig Imprensa Oeste