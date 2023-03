O vereador Marcelo Fernandes esteve, nesta quinta-feira (2), na Câmara dos Deputados no gabinete do deputado federal, Samuel Viana, levando demandas e protocolando ofícios para melhorias no município de Formiga.

As demandas apresentadas ao deputado foram para indicação de recursos para o recapeamento e asfaltamento das ruas dos bairros; Ouro Verde, Jardim Montanhês e demais localidades da cidade.

Na oportunidade, o vereador solicitou ajuda na elevação de fração do 5ª Pelotão do Corpo de Bombeiros Militar de Formiga, visando na segurança da cidade e toda a região, e também protocolou junto ao deputado, ajuda em melhorias ao DNIT, pela BR-354. Por diversas vezes, Marcelo Fernandes vem fiscalizando e buscando melhorias desta rodovia tão utilizada em âmbito estadual e federal que está em crítica situação.

O vereador reiterou e agradeceu todo o empenho para a tão sonhada pavimentação das ruas da comunidade de Timboré, que o deputado federal Samuel Viana intercedeu junto ao senador, Carlos Viana, para a realização da obra.

“Samuel Viana muito obrigado, por nos receber em seu gabinete, creio que quem saiu ganhando foi o município de Formiga, que é tão bem representado por você na Câmara dos Deputados, e recebeu as demandas deste vereador que tanto te admira”, disse Marcelo.

Fonte: Assessoria Vereador Marcelo Fernandes