Um idoso de 87 anos, que trabalha em uma joalheria, foi vítima de roubo em Juiz de Fora no final da tarde dessa quarta-feira (1º), no Centro de Juiz de Fora, na Zona da Mata Mineira.

Em imagens de um vídeo do circuito interno da joalheria, é possível perceber que ele mostra algumas joias para um rapaz, que acompanha a explicação do atendente.

No entanto, quando o idoso virou de lado, o homem se debruçou sobre o balcão e pegou um estojo de joias que estava sobre algo parecido com uma cadeira. Na sequência, ele saiu correndo da loja.

Segundo a Polícia Militar, o rapaz é conhecido dos policiais por praticar furtos em estabelecimentos comerciais de Juiz de Fora. De acordo com a corporação, a forma de cometer o crime é sempre a mesma: espera uma distração do vendedor ou vendedora e furta algum objeto de valor.

Ainda de acordo com a PM, o estojo furtado continha joias de ouro avaliadas em R$ 100 mil. O próprio vendedor, vítima do furto, acionou a Polícia Militar após deparar com o sumiço das peças.

Os policiais militares fizeram buscas na região, mas até agora não encontraram o rapaz. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.

Fonte: Estado de Minas