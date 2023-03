O Serviço de Inspeção Municipal (SIM) de Formiga, com o apoio de diversos parceiros, desenvolve desde o início de 2021 o Projeto de Fortalecimento e Valorização do Queijo Produzido no município.

Para garantir a qualidade do queijo, considerando a necessidade de realizar análises periódicas do leite usado na produção, o secretário de Desenvolvimento Humano, Anuar Teodoro Alves, buscou parceria junto ao curso de Medicina Veterinária do Unifor-MG, que possui laboratórios equipados para realizar as análises necessárias.

A proposta foi aceita pelo coordenador do curso, professor Leonardo Acurcio. Ele informou que, para uma análise completa, seria necessário a aquisição de um crioscópio eletrônico digital, com um custo em torno de R$14.500.

De acordo com Anuar, “para viabilizar a aquisição, buscamos parceria junto ao Sicredi Sul Minas RS/MG, cooperativa de crédito que, em breve, estará presente em Formiga e levamos a demanda à diretoria que se dispôs a doar o aparelho ao Unifor-MG”.

Nesta quinta-feira (2), foi realizada no campus universitário a solenidade de assinatura de convênio entre o Unifor-MG, a administração municipal de Formiga e o Sicredi Sul Minas RS/MG que vai possibilitar o início das análises.

Além da presença do reitor do Centro Universitário, Marco Leão, e diretores da instituição de ensino, a solenidade contou com a presença da vice-prefeita, Adriana Prado, do presidente do Sicredi, Euzébio Rodigheiro, membros da diretoria da Cooperativa, servidores do SIM, produtores e empresários formiguenses.

Após a solenidade de assinatura, a diretoria do Sicredi visitou o prefeito, Eugênio Vilela, no Gabinete Municipal.

Fonte: Decom