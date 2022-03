Presidente da República, Jair Bolsonaro (PL) lançou neste domingo (27/03) a pré-candidatura para presidente nas eleições de 2022. O evento, organizado pelo Partido Liberal (PL), contou com diversas autoridades políticas, como senadores, ministros e deputados. Junto a eles, Bolsonaro diz que há condição de mudar o “destino” do Brasil.

“A responsabilidade é grande, eu tenho certeza, a consciência tranquila, que todo sacrifício não será em vão, será para o bem do nosso Brasil. Para o bem dos nossos filhos e netos. O Brasil não é mais nação do futuro, é nação do presente. Porque temos, hoje em dia, tudo para mudarmos o destino do Brasil”, disse Bolsonaro.

Fernando Collor (Pros-AL), senador e presidente da República entre 1990 e 1992, quando sofreu impeachment; Tarcisio Freitas (PL), ministro da Infraestrutura e pré-candidato ao Governo de São Paulo; João Roma (PL), ministro da Cidadania e pré-candidato ao Governo da Bahia; Marcos Pontes, ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Walter Braga Netto, ministro da Defesa; Augusto Heleno, chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência; e Valdemar Costa Neto, presidente do PL, foram algumas dessas autoridades presentes e que dividiram palco com o agora pré-candidato à reeleição.