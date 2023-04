O feriado prolongado de Tiradentes terá chuva e frio em Minas Gerais. Nesta sexta-feira (21), a atuação de uma frente fria no litoral, entre o norte do Espírito Santo e sul da Bahia, manterá o dia com muitas nuvens e condições de chuva no Norte e Leste mineiro. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET).

A atuação de uma massa de ar frio sobre o estado provoca o declínio, pelo segundo dia consecutivo, nas temperaturas mínimas do Centro-Sul e Oeste mineiro, intensificando o friozinho pela manhã.

A madrugada foi a mais fria do ano em Belo Horizonte. De acordo com os dados do INMET, a temperatura mínima registrada durante a madrugada foi de 13,2°C, na estação de Cercadinho, região Oeste da capital. Em Maria da Fé, os termômetros marcaram 6ºC.

Amanhã, o céu deve ficar nublado a parcialmente nublado com possibilidade de chuva isolada no Noroeste, Norte, Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce. Nas demais regiões, o céu fica parcialmente nublado. Há possibilidade de chuva isolada no Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba.

Já na capital mineira, o céu deve ficar parcialmente nublado. As temperaturas devem ficar entre 14ºC e 25ºC. Ontem, a Defesa Civil já tinha feito o alerta para baixa temperatura nas primeiras horas da manhã devido a atuação da massa de ar polar. A previsão é de que os termômetros marquem 13 °C até segunda-feira (24).

No decorrer do fim de semana, embora as temperaturas se elevem gradativamente, ainda serão amenas.

Fonte: Itatiaia