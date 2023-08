Dois sortudos da cidade de Itaúna foram contemplados com uma casa no valor de R$ 200 mil, no 4º prêmio do Centro Oeste Cap deste domingo (6). Os dois irão dividir o prêmio entre eles.

No terceiro sorteio, o segundo maior desta semana, uma apostadora também de Itaúna levou o valor de R$ 20 mil sozinha.

Já nos 2º e 1º prêmios, uma sortuda de Arcos e um de Carmo do Cajuru, respectivamente, foram contemplados com o valor de R$ 10 mil cada.

Por fim, o Giro da Sorte desta semana contemplou 10 moradores das cidades de Itaúna, Arcos, Divinópolis, Nova Serrana, Santo Antônio do Monte, Bom Despacho e Pompéu. Cada um levará o prêmio de R$ 1.500.