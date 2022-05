Na terça-feira (7), a Secretaria Municipal de Cultura recebeu a visita de representantes da Associação Formiguense dos Artesãos (Formiartes), Flávia Cristina Teixeira e Renata Freitas e da Associação Comunitária dos Bairros Nossa Senhora das Mercês e Vila Esperança, Isabel Cristina Castro Pereira.

O objetivo do encontro foi apresentar à administração municipal um projeto de uma “Feira Hippie” a ser realizada na avenida Olímpio Avelar.

De acordo com a Prefeitura, à princípio, seria feita uma primeira edição como teste e, em seguida, viabilizar uma periodicidade mensal.

As visitantes conversaram com o secretário da pasta, Alex Arouca, que ouviu a ideia e, com o apoio do prefeito Eugênio Vilela, colocou a administração à disposição para o que for possível.

