A primeira semana do mês de maio foi repleta de atividades que foram desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano (SMDH). Confira abaixo as ações realizadas:

Na quarta-feira (4), representantes da SMDH, da Secretaria de Saúde, da Santa Casa, do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) e do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) se reuniram para discutir diversos assuntos e alinhar alguns pontos entre a rede de atendimento no que tange a alta hospitalar do paciente de forma a evitar o abandono do mesmo na Santa Casa e garantir o atendimento e/ou acompanhamento do mesmo. Outro assunto abordado foi sobre a consolidação de uma parceria com os municípios da microrregião para amparar os familiares que não possuem local para se hospedar.

Na quarta-feira (4), servidores da cidade de Moema visitaram o Banco Municipal de Alimentos (BMA) para conhecer o funcionamento e os projetos desenvolvidos pelo equipamento, uma vez que a administração da cidade vizinha pretende em breve dar início à implantação de um Banco de Alimentos. Participaram da visita a secretária de Assistência Social, Edna Rita de Cássia Vieira, o secretário de administração, Rennato Israel Andalecio, e o secretário de Meio Ambiente, Maik Antônio Vieira da Silva, que foram recebidos pela coordenadora do BMA, Adriana Oliveira, pelo diretor da CAISAN, Alex Faria, e pelo secretário de desenvolvimento humano, Anuar Teodoro, o qual na oportunidade convidou a cidade de Moema para participar da Rede de Bancos de Alimentos das regiões Centro Oeste e Sul de Minas, convite que foi prontamente aceito pela secretária Edna.

Na quarta-feira (4), o secretário de desenvolvimento humano, Anuar Teodoro, a supervisora do SUAS, Lindamar Azarias e a coordenadora da Residência Inclusiva de Formiga, Joana Santos, receberam na sede da SMDH, o presidente da ADEFON – Associação Deficientes Divinópolis, Roberto (Beto), a coordenadora da Residência Inclusiva de Divinópolis, Maria Zilma, bem como a assistente social Glaucia e a Psicóloga Ana Paula. Tendo em vista que a ADEFON, através de um convênio com o município de Divinópolis, implantou a primeira Residência Inclusiva em novembro de 2021, a equipe do serviço veio conhecer o funcionamento da Residência Inclusiva de Formiga, o que culminou uma troca de experiência para melhorias de funcionamento dos serviços de acolhimento institucional. Após a reunião, as equipes se deslocaram até a Residência Inclusiva para uma visita técnica.

O Núcleo de Produtores de Queijo de Formiga é formado por um grupo de pessoas e surgiu a partir do projeto de organização dos produtores para fortalecimento da cadeia produtiva e valorização do queijo produzido no município. Para o pleno funcionamento do núcleo há uma parceria com o SIM – Serviço de Inspeção Municipal, a Emater-MG e o UNIFOR-MG. O núcleo busca planejar e desenvolver ações e projetos com o objetivo de fortalecer a produção e comercialização do queijo produzido no município e buscar o reconhecimento da região como região produtora de queijo artesanal. O núcleo conta com a parceria da Acif/CDL, Sicoob Credifor, Sebrae-MG, SENAR-MG e do Sindicato Rural de Formiga.

Fonte: Decom