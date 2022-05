A Câmara Municipal de Formiga recebeu, na manhã desta quinta-feira (5), 31 alunos do sétimo ano da Escola Municipal Miralda da Silva Carvalho.

O objetivo da visita foi conhecer de perto os trabalhos desenvolvidos pelo Poder Legislativo e sua importância para o desenvolvimento do município.

Os estudantes foram acompanhados pelas professoras de geografia, Clariana Oliveira, e de apoio, Cristina, e pela responsável pelo Promip, Anita Pinheiro Oliveira Furtado.

A recepção dos alunos foi feita no plenário da Câmara pela vereadora Joice Alvarenga, que apresentou a Casa e falou sobre o papel do Poder Legislativo e sua contribuição para o fortalecimento da democracia.

Após a conversa com os alunos, Joice os levou para percorrerem o espaço físico da Câmara, conhecerem a estrutura, os servidores e a dinâmica interna dos trabalhos, ocasião na qual foram apresentados ao presidente do Legislativo, vereador Marcelo Fernandes.

“Foi um momento incrível, de partilha do conhecimento, de troca de experiências e de renovação das nossas esperanças em um modelo político que valorize a juventude e o seu potencial transformador. Parabenizamos e agradecemos a comunidade escolar, as professoras que acompanharam os alunos, especialmente a professora Clariana pela idealização da proposta”, destacou Joice.

Fonte: Câmara Municipal