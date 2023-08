A atleta de Formiga, Thalyta Silva, se destacou em mais uma competição de jiu-jitsu.

Ela marcou presença no campeonato Floripa Winter, em Florianópolis/SC, no sábado (12).

Thalyta participou de duas lutas, conquistando medalha de ouro na categoria meio pesado, faixa preta adulto.

Ela representou a equipe Fratres Brazilian jiu-jitsu. Na rede social postou: “Agradeço a todo o meu time Fratres JJ por proporcionar o melhor treino e me ajudar a desenvolver tecnicamente e mentalmente para as competições”.

A atleta contou ainda que lesionou o tendão da mão durante a luta da final e a estimativa é que fique dois meses fora de competições, mas que pretende ir no campeonato brasileiro No Gi, que ocorrerá no dia 27 de setembro.