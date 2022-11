Alunos do Tatame do Bem estiveram, no domingo (20), em Luz para participarem do LFC Luz Championship.

Os atletas do instituto de destacam no evento, realizado no poliesportivo José Ferreira. O Tatame do Bem foi representado por alunos de unidades de Formiga, Pimenta e Iguatama e ficou em 3° lugar na colocação do quadro geral por equipes.

Ao todo, os atletas conquistaram 44 medalhas, sendo 23 ouros, 15 pratas e 6 bronzes.

O fundador do instituto, Rodrigo Assalin destacou sua satisfação pelo excelente resultado durante o torneio. “Estou muito feliz em ver os alunos alcançando os seus objetivos”, afirmou. “Foram muitas as ações voltadas para competições, durante o ano de 2022. E é gratificante ver que a estratégia deu certo. Estamos formando um time muito forte, o que nos motiva a melhorar a cada dia os nossos treinos”, salientou.

Rodrigo parabenizou ainda os professores, responsáveis por treinar e incentivar as crianças no dia a dia dos treinos.

Fonte: Tatame do Bem