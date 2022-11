Um homem foi condenado a 39 anos de prisão após matar a mãe em Inconfidentes, no Sul de Minas. O crime ocorreu em julho de 2018 e o homem, hoje com 36 anos, desferiu 84 facadas na mãe enquanto ela dormia. A maioria dos golpes atingiu as costas e o peito da idosa, que tinha 61 anos.

A Justiça determinou que o homem deve cumprir a pena de homicídio qualificado em regime fechado. De acordo com o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), o réu era viciado em sites de apostas, consumia bebida alcoólica e não tinha emprego.

“Ele também administrava de forma descuidada uma microempresa que abriu em nome da mãe. As atitudes dele teriam levado o negócio a dar prejuízo e levaram a idosa a perder suas economias, uma vez que as dívidas contraídas pelo homem eram feitas em nome dela”, informou o MPMG.

Com a ruína financeira, a idosa teria desistido do sonho de ser vereadora, o que motivou discussões frequentes entre mãe e filho.

“Com o passar dos dias, essa situação levou o homem a consumir mais bebida alcoólica e a ficar cada vez mais agressivo com as insistentes cobranças feitas pela idosa. Com a situação, o homem invadiu o quarto da mãe e a assassinou”, relatou a promotoria.

Após cometer o crime, o réu, segundo os autos, enrolou o corpo da idosa, que foi deixado na cozinha por três dias, até que ele pudesse elaborar um plano de fuga.

“Durante esse período, ele ainda teria matado a cachorrinha de estimação da idosa. Só no terceiro dia, o homem teria saído da casa e ido até um lava-jato para tentar roubar uma caminhonete.

O veículo, de acordo com a polícia, seria usado para fuga. Mas durante o crime, o homem foi preso e confessou o assassinato”, informou o MPMG.

Além do assassinato da mãe, o homem foi condenado por maus-tratos contra a cachorrinha e por tentativa de roubo da caminhonete.

Fonte: Hoje em Dia