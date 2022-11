As cartinhas com os pedidos dos alunos do Tatame do Bem da 11ª edição do Natal do Bem já estão nas lojas parceiras para serem adotadas por benfeitores da comunidade.

Quem quiser apadrinhar uma cartinha, basta procurar nos pontos de distribuição, no município de Formiga: Cacau Show Formiga, Bonotoy, Biba Papelaria e Zeca Papelaria ou entrar em contato com o Tatame do Bem pelo telefone (37) 999188029, que os voluntários levam uma cartinha até os doadores.

Os presentes arrecadados serão entregues na confraternização do projeto, no dia 22 de dezembro, na sede da igreja São Paulo Apóstolo, a partir das 19h.

O instituto Tatame do Bem está aceitando também doações para fazer o Natal dos guerreirinhos mais feliz, durante a ceia promovida pelo instituto para os alunos e suas famílias.

Fonte: Tatame do Bem