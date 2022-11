Um homem de 29 anos foi preso após estrangular e estuprar a ex-mulher no bairro Industrial, em Contagem, na Grande BH, no domingo (20).

De acordo com a Polícia Militar (PM), ele confessou que forçou relações sexuais com a vítima, sem o consentimento dela.

Eles foram casados por 10 anos, tiveram dois filhos e estavam separados há dois meses. Segundo o boletim de ocorrência, uma das crianças abriu a porta para o pai, por volta da meia-noite. Ele estava agressivo e ficou na sala conversando com o garoto.

A mulher de 27 anos esperou na sala com eles, aguardando que o ex fosse embora. Quando o menino dormiu, o homem arrastou a vítima para o quarto. No local, ele apertou o pescoço dela com as mãos e cometeu o estupro.

Ainda segundo o registro da PM, o homem ameaçou matar a mulher caso ela fique com outra pessoa. Após os crimes, ele foi embora para a casa da mãe dele, onde mora desde a separação. Os policiais o encontraram nesse endereço.

Ele foi preso e ouvido por meio da Central Estadual do Plantão Digital. Segundo a Polícia Civil, o homem foi autuado em flagrante pelos crimes de estupro e ameaça e encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.

“A investigação que apura as circunstâncias do crime ficará a cargo da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher do município”, diz a nota da Polícia Civil.

Fonte: G1